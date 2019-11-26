Мусульмане России скорбят по жертвам стихии в Албании и готовят помощь

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Представители исламских организаций России выражают соболезнования и слова поддержки жителям Албании, пострадавшим от землетрясения, и готовят помощь, сообщили РИА Новости во вторник главы духовных управлений РФ.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 13.

"Выражаем слова соболезнования, слова поддержки пострадавшим от землетрясения, родным и близким. Пусть Всевышний даст вам терпения и силы духа. Хочу добавить, что молитвенно мусульмане нашей страны с единоверцами Албании", - сказал глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.

"Я на постоянной телефонной связи с муфтием Албании Буяром Спахиу. Он как раз находится в том самом месте, где все произошло. От имени правоверных Москвы выразил ему слова сочувствия и поддержки", - сообщил муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов.

Религиозный деятель добавил, что с муфтием Албании также обсуждается помощь семьям пострадавших от российского фонда "Закят".

"Духовное управление мусульман Москвы и благотворительный фонд "Закят" решили оказать им со своей стороны посильную денежную помощь. Просим Всевышнего даровать жертвам свою милость, а их родственникам - стойкости и мужества", - сказал муфтий Москвы.