Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-26T18:23+0300
https://ria.ru/20191126/1561634153.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152496/19/1524961917_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_f02ed3774e9263cf3b88d0de3088608a.jpg
РИА Новости

Мусульмане России скорбят по жертвам стихии в Албании и готовят помощь

18:20 26.11.2019 (обновлено: 18:23 26.11.2019)
196
© РИА Новости / Юлия Калинина«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»
«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»
© РИА Новости / Юлия Калинина
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Представители исламских организаций России выражают соболезнования и слова поддержки жителям Албании, пострадавшим от землетрясения, и готовят помощь, сообщили РИА Новости во вторник главы духовных управлений РФ.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 13.
"Выражаем слова соболезнования, слова поддержки пострадавшим от землетрясения, родным и близким. Пусть Всевышний даст вам терпения и силы духа. Хочу добавить, что молитвенно мусульмане нашей страны с единоверцами Албании", - сказал глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.
Последствия землетрясения в Албании
Вчера, 16:56
Россияне рассказали о последствиях землетрясения в Албании
"Я на постоянной телефонной связи с муфтием Албании Буяром Спахиу. Он как раз находится в том самом месте, где все произошло. От имени правоверных Москвы выразил ему слова сочувствия и поддержки", - сообщил муфтий российской столицы Ильдар Аляутдинов.
Религиозный деятель добавил, что с муфтием Албании также обсуждается помощь семьям пострадавших от российского фонда "Закят".
"Духовное управление мусульман Москвы и благотворительный фонд "Закят" решили оказать им со своей стороны посильную денежную помощь. Просим Всевышнего даровать жертвам свою милость, а их родственникам - стойкости и мужества", - сказал муфтий Москвы.
Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения, пострадали 10 коммерческих предприятий. Президент Илир Мета вынужден был в сентябре призвать граждан к спокойствию, так как ложные сообщения о новых возможных подземных толчках вынудили сотни людей спать на улицах Тираны.
200009
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеТирана (город)религия
Рекомендуем
Бахрейнский всемирный торговый центр
В Бахрейне при участии мусульман РФ откроется выставка Made in Russia
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Аббас пригласил Путина в Вифлеем
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Минтуризма Сирии: число паломников за год выросло на четверть
Пресс-брифинг соорганизаторов теста по специализации Наука для участников конкурса Лидеры России
Лучших в науке определят в ходе конкурса "Лидеры России"
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Последствия землетрясения в Албании
Россияне рассказали о последствиях землетрясения в Албании
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Экс-премьер Косово предложил помощь Албании после землетрясения
Виды Греции. Салоники
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Преступление
В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Ремонт 11 искусственных сооружений завершился в Подмосковье
Президент Албании Илир Мета
Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения
Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте
Молоток судьи
Главу "Христианского государства" Калинина освободили в зале суда
Автобус движется по заснеженной улице
Из-за холодов усилен контроль за температурой в подмосковных автобусах
В зале судебных заседаний
Священника в ЕАО отстранили от служения после обвинений в растлении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния