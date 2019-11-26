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РИА Новости

Будущий глава Евросовета Мишель хочет повысить роль ЕС в мире

18:17 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШарль Мишель
Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Шарль Мишель. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Будущий глава Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель хочет повысить роль ЕС в мире, заявил он после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во вторник в Варшаве.
"ЕС должен играть более важную роль на внешней арене. Нам нужны стратегические переговоры, чтобы подготовиться к этому и высказать наши общие приоритеты, пользоваться инструментами, которые у нас есть, чтобы достигнуть общих целей", - сказал Мишель.
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Мишель вступит в должность главы Евросовета 1 декабря. На этом посту он сменит бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска.
"Я хотел бы понять приоритеты разных стран перед вступлением в должность", - добавил он.
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Матеуш МоравецкийЕвросоветШарль МишельЕвросоюзПольшаВаршаваВ мире
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