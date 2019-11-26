Будущий глава Евросовета Мишель хочет повысить роль ЕС в мире

"ЕС должен играть более важную роль на внешней арене. Нам нужны стратегические переговоры, чтобы подготовиться к этому и высказать наши общие приоритеты, пользоваться инструментами, которые у нас есть, чтобы достигнуть общих целей", - сказал Мишель.