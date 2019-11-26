Сирия упрекнула США в затягивании с уничтожением химоружия

"САР проделала серьезную работу по соблюдению Конвенции, и мы считаем очень важным соблюдение универсальности конвенции. Сожалеем, что не все государства присоединились к КЗХО, что необходимо для создания сильного режима против химического оружия", - сказал постпред.

Он напомнил, что Сирия присоединилась к КЗХО в 2013 году. "Мы выполнили все наши обязательства, связанные с этим присоединением. Мы завершили уничтожение нашего химического оружия и объектов по его производству, сделав это на беспрецедентной основе в чрезвычайно сложных условиях. Сирия за очень короткий период сделала больше, чем США, которые присоединились к КЗХО с самого начала, но, тем не менее, затягивают полное уничтожение своих огромных запасов химоружия, последовательно не соблюдая крайние сроки", - отметил Сабах.