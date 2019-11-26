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РИА Новости

Сирия упрекнула США в затягивании с уничтожением химоружия

18:17 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 26 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Сирия за время с момента присоединения к Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) сделала больше, чем США за все время существования КЗХО, заявил постпред Сирии при ОЗХО Бассам Сабах, выступая на 24-й сессии конференции государств-участников (КГУ) организации в Гааге.
"САР проделала серьезную работу по соблюдению Конвенции, и мы считаем очень важным соблюдение универсальности конвенции. Сожалеем, что не все государства присоединились к КЗХО, что необходимо для создания сильного режима против химического оружия", - сказал постпред.
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Он напомнил, что Сирия присоединилась к КЗХО в 2013 году. "Мы выполнили все наши обязательства, связанные с этим присоединением. Мы завершили уничтожение нашего химического оружия и объектов по его производству, сделав это на беспрецедентной основе в чрезвычайно сложных условиях. Сирия за очень короткий период сделала больше, чем США, которые присоединились к КЗХО с самого начала, но, тем не менее, затягивают полное уничтожение своих огромных запасов химоружия, последовательно не соблюдая крайние сроки", - отметил Сабах.
Накануне Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас отметил, что "по состоянию на 31 октября 2019 года в общей сложности 68,6 тысячи тонн или 97,3% объявленного химического оружия категории 1 было уничтожено", причем эти цифры включают в себя "уничтожение США 25,9 тысячи тонн или 93,3% их объявленного химического оружия категории 1".
США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году.
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