Аббас назвал Россию одним из главных друзей Палестины

РАМАЛЛАХ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Россия - один из главных друзей палестинского народа, отношения с СССР, а затем с РФ были "неизменно ровными".

"Начало истории российско-палестинских отношений приходится на 1968 год, еще до признания. Многие, возможно, не знают об этом, но, именно в этом году, без какой-либо огласки, покойный президент Египта Гамаль Абдель Насер взял с собой в Москву Ясира Арафата, чтобы на месте поближе познакомить с советским руководством. Это действительно произошло, палестинский лидер изложил видение проблемы, и с этого момента можно говорить об установлении контактов между советским и палестинским руководством", - сказал Аббас в интервью российским журналистам, приуроченном к отмечаемому в среду 45-летию со дня установления дипотношений между РФ и Палестиной.

Он отметил, что "это какое-то время не афишировались, пока 45 лет назад не были официально установлены дипломатические отношения".

"Правда состоит в том, что с самого начала мы полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией. Они неизменно были ровными, и никогда, ни в советскую эпоху, ни сейчас не претерпевали каких-либо изменений", - сказал Аббас.

По его словам, он первый раз во главе делегации ФАТХ посетил Советский Союз в 1979 году. "Тогда уже были официальные отношения и диппредставительство в Москве. В ходе этого визита была достигнута договоренность о создании Общества советско-палестинской дружбы, председателем которого с палестинской стороны был я, а с российской – Юрий Барабаш, первый заместитель министра культуры в то время. Отношения стабильно развивались до развала Советского Союза, тогда год-два была некоторая неразбериха, которая, в конечном счете, никак на них не отразилась. В тот период, после распада, мы фактически каждые три месяца посещали Москву, в эпоху Бориса Ельцина также стабильно поддерживались контакты", - рассказал Аббас.

"С момента прихода Владимира Путина к власти и до настоящего времени наши отношения продолжают развиваться и крепнуть в политической, экономической, культурной сферах. Тысячи палестинских студентов прошли обучение в советских, а затем и российских вузах, сотрудничество плодотворно развивается", - отметил президент Палестины.

"Мы считаем Россию одним из главных друзей палестинского народа, нам не надо специально обращаться к ней за поддержкой на международных площадках, так как она всегда стояла и стоит на стороне нашего народа", - добавил Аббас.

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины .