Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине

"Выборы состоятся, если будет согласие ХАМАС. После согласия хамасовцев, мы проведем соответствующие контакты с израильтянами, но какова бы ни была их позиция, мы полны решимости как можно скорее определиться с выборами, сначала парламентскими, а затем и президентскими. Мы знаем, что весь мир на нашей стороне, мы слышали это и в кулуарах ООН, в Европе, Москве, где нам была высказана полная поддержка и готовность направить своих наблюдателей", - сказал Аббас в интервью российским журналистам в своей резиденции в Рамаллахе.