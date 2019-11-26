Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине

РАМАЛЛАХ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС.
"Выборы состоятся, если будет согласие ХАМАС. После согласия хамасовцев, мы проведем соответствующие контакты с израильтянами, но какова бы ни была их позиция, мы полны решимости как можно скорее определиться с выборами, сначала парламентскими, а затем и президентскими. Мы знаем, что весь мир на нашей стороне, мы слышали это и в кулуарах ООН, в Европе, Москве, где нам была высказана полная поддержка и готовность направить своих наблюдателей", - сказал Аббас в интервью российским журналистам в своей резиденции в Рамаллахе.
По словам палестинского лидера, активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся. В ближайшее время состоятся новые встречи.
Сразу после парламентских выборов палестинские власти намерены провести президентские. По словам Аббаса, это необходимо сделать, так как он находится у власти уже 15 лет, несмотря на то, что срок президентских полномочий ограничен четырьмя годами.
"Из-за ХАМАС мы были вынуждены отложить их (выборов – ред.) проведение. Равно как и проведение парламентских выборов. Поэтому мы намерены их провести, парламентские и президентские выборы. Моего преемника изберет народ. Что касается меня как члена ФАТХ, то само движение должно решить, кто будет после, или чью кандидатуру стоит выдвинуть в качестве председателя движения на предстоящих выборах", - заявил Аббас.