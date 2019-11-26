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РИА Новости

Палестина готова разорвать отношения с США после заявлений Помпео

18:12 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинское руководство предпринимает решительные шаги по противодействию озвученной госсекретарем США Майком Помпео позиции Белого дома по израильским поселениям и готово на полный разрыв отношений с Белым домом.
"Мы останавливаемся на этом заявлении не потому, что в этой американской позиции есть что-то новое для нас, у нас есть понимание, что оно является логическим завершением ранее предпринятых Дональдом Трампом шагов и реализацией планов Биньямина Нетаньяху. Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений", - сказал Аббас в интервью российским журналистам.
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"Мы обратились за помощью к нашим друзьям во всем мире, чтобы они четко обозначили свою позицию по данному вопросу. И это реально было сделано, последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран, то есть фактически все страны мира, за исключением США, встали на нашу сторону, осудив заявление Майка Помпео" - добавил он.
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
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Палестинский лидер подчеркнул, что ПА бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года и считают позицию нынешней американской администрации враждебной по отношению к палестинцам.
"Американская администрация уже на протяжении долгого времени занимает позицию, враждебную палестинскому народу. Вспомним, "сделку века" Дональд Трамп начал с того, что объявил единый Иерусалим столицей Израиля, принял решение о переносе туда из Тель-Авива американского посольства, прекращении оказания всяческой помощи нашему народу, в том числе идущей на поддержание больниц и БАПОР. Это были первоначальные шаги, предпринятые американским президентом Дональдом Трампом. После этого, как мы помним, Биньямин Нетаньяху заявил о намерении присоединить к Израилю ряд поселений на израильско-палестинской границе и в долине реки Иордан", - сказал Аббас.
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Майк ПомпеоМахмуд АббасПалестинаВосточный ИерусалимСШАВ мире
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