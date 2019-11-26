Палестина готова разорвать отношения с США после заявлений Помпео

"Мы останавливаемся на этом заявлении не потому, что в этой американской позиции есть что-то новое для нас, у нас есть понимание, что оно является логическим завершением ранее предпринятых Дональдом Трампом шагов и реализацией планов Биньямина Нетаньяху. Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений", - сказал Аббас в интервью российским журналистам.