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РИА Новости

Палестина не позволит Ирану вмешиваться в свои дела, заявил Аббас

18:12 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 26 ноя – РИА Новости. Палестинская национальная администрация не позволит Ирану вмешиваться в свои дела и требует от властей исламской республики взаимодействовать напрямую с законной палестинской властью, заявил в интервью российским журналистам президент Палестины Махмуд Аббас.
"У Ирана есть разногласия с некоторыми арабскими государствами. А мы, в свою очередь, наблюдаем за происходящим. Как и наблюдаем за тем, что происходит в ряде других стран региона – Ливане, Ираке, Иране, Алжире. Везде есть проблемы. Но мы только наблюдаем за происходящим. Почему? Потому что мы решили не вмешиваться в дела других. И мы не позволим никому вмешиваться в наши. Когда какое-либо государство хочет вмешаться во внутренние дела другого, то мы не позволим. И Ирану мы не дадим вмешиваться в наши дела. У них там народные волнения. Это их дело. То же самое в Ливане, Ираке и других странах. Мы не вмешиваемся. И мы требуем ото всех не вмешиваться в наши дела. Говоря о волнениях, происходящих в регионе. Мы всегда стоим в стороне. У нас у самих есть важная проблема, и мы хотим, чтобы в такой ситуации все были с нами, были нашими друзьями", - заявил Аббас.
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Региональные СМИ неоднократно сообщали, что иранский режим часто оказывает поддержку отдельным палестинским фракциям и движениям, такими, как "Исламский джихад" и ХАМАС, предпочитая подобные контакты прямому взаимодействию с национальной палестинской администрацией в Рамалле. Такие действия, с точки зрения палестинского руководства, подрывают единство палестинского народа и мешают процессу национального примирения.
"У нас были нормальные отношения. Но после Иран начал двигаться по другому курсу, то есть не взаимодействовал напрямую с законной палестинской властью. Он взаимодействовал с группировкой, фракцией. Например, что греха таить, с "Исламским джихадом" и ХАМАС. Мы такого подхода не принимаем ... Между нами и Ираном нет никаких проблем. Однако мы требуем от Ирана работать с законной палестинской властью, а не с фракцией, группировкой, так как это провоцирует, помогает расколу палестинской жизни", - добавил Аббас.
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Махмуд АббасПалестинаИранВ мире
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