Палестина не позволит Ирану вмешиваться в свои дела, заявил Аббас

"У Ирана есть разногласия с некоторыми арабскими государствами. А мы, в свою очередь, наблюдаем за происходящим. Как и наблюдаем за тем, что происходит в ряде других стран региона – Ливане, Ираке, Иране, Алжире. Везде есть проблемы. Но мы только наблюдаем за происходящим. Почему? Потому что мы решили не вмешиваться в дела других. И мы не позволим никому вмешиваться в наши. Когда какое-либо государство хочет вмешаться во внутренние дела другого, то мы не позволим. И Ирану мы не дадим вмешиваться в наши дела. У них там народные волнения. Это их дело. То же самое в Ливане, Ираке и других странах. Мы не вмешиваемся. И мы требуем ото всех не вмешиваться в наши дела. Говоря о волнениях, происходящих в регионе. Мы всегда стоим в стороне. У нас у самих есть важная проблема, и мы хотим, чтобы в такой ситуации все были с нами, были нашими друзьями", - заявил Аббас.