Аббас пригрозил Израилю обратиться в МУС из-за Иорданской долины

"Что касается намерения Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля – ред.) провести закон об аннексии Израилем Иорданской долины, мы внимательно отслеживаем его шаги в этом направлении. Если израильский премьер действительно предпримет нечто подобное, то мы в свою очередь обратимся в ООН, Международный уголовный суд, а также пойдем на окончательный и бесповоротный разрыв всех отношений с Израилем", - заявил Аббас.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.