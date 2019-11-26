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РИА Новости

Власти Ленобласти выделили 39,5 млн руб субсидий частным детсадам

18:06 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Благодаря субсидированию, 12 частных дошкольных учреждений четырех районов Ленобласти, которые в совокупности посещают свыше одной тысячи детей, смогут снизить родительскую плату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, накануне областной комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка провел конкурс по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования.
"Субсидии получили частные детские сады, имеющие образовательную лицензию. Всего их посещают более 1100 детей", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что поддержку региона получили четыре частных детских учреждения, расположенные во Всеволожском районе. Три детских сада Гатчинского района. В Выборгском районе субсидию также получили три дошкольных учреждения. Свои расходы также смогут возместить два частных детских сада в Ломоносовском районе.
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"Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми. Таким образом, предприниматели смогут уменьшить сумму родительской платы", - отметил представитель пресс-службы.
Он добавил, что постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы было подписано губернатором региона Александром Дрозденко в июле этого года. Получателями субсидии могут стать частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц. Первые субсидии были выделены в августе, тогда порядка 20 миллионов рублей получили десять частных дошкольных учреждений региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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