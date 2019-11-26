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РИА Новости

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

18:05 26.11.2019 (обновлено: 02:29 27.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование в Львовской области Украины
Газовое оборудование в Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, препятствующих подписанию газового соглашения, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.
Он отметил, что "Газпром", по указанию Владимира Путина, уже направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего.

"На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", — цитирует главу компании официальный сайт Кремля.

Миллер подчеркнул, что эту проблему нужно решить как можно скорее.
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Накануне Путин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
Во вторник российский президент обсудил взаимодействие Москвы и Киева в энергетической сфере с Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
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В октябре российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" отказался рассматривать эту идею. Исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.
Также он заявил, что урегулирование претензий не должно быть условием для продолжения транзита. Представители украинской компании допустили заключение годового договора на поставку газа по европейским правилам.
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Нафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
самое главное препятствие для подписания договора с украиной это сама украина
26 ноября, 18:14
Сергей Рябенко
225121104
Думаю, что пора заканчивать России давать советы руководителям на Украине, которые уже явно не желают решать вопросы ни транзита, ни обеспечения обеспечения своей страны страны газом, нужно договариваться с Европой, а Украине четко представить договор на подпись...
26 ноября, 18:12
Alex Grosh
17930003
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