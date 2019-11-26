Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Эксперт о намерении Киева по транзитному газу: и как они это сделают?

Газ без документального оформления, который будет поступать на Украину с 1 января, будет временно закачиваться в подземные хранилища, заявил исполнительный директор "Нафтогаза". Аналитик Александр Пасечник в эфире радио Sputnik оценил позицию украинской стороны.