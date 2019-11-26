Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, препятствующих подписанию газового соглашения, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.
Он отметил, что "Газпром", по указанию Владимира Путина, уже направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего.
"На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", — цитирует главу компании официальный сайт Кремля.
Миллер подчеркнул, что эту проблему нужно решить как можно скорее.
Накануне Путин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
Во вторник российский президент обсудил взаимодействие Москвы и Киева в энергетической сфере с Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
19 ноября, 18:20В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
В октябре российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" отказался рассматривать эту идею. Исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.
Также он заявил, что урегулирование претензий не должно быть условием для продолжения транзита. Представители украинской компании допустили заключение годового договора на поставку газа по европейским правилам.
Вчера, 13:37Сказано в эфиреЭксперт о намерении Киева по транзитному газу: и как они это сделают?Газ без документального оформления, который будет поступать на Украину с 1 января, будет временно закачиваться в подземные хранилища, заявил исполнительный директор "Нафтогаза". Аналитик Александр Пасечник в эфире радио Sputnik оценил позицию украинской стороны.