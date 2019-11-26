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РИА Новости

Аббас пригласил Путина в Вифлеем

18:02 26.11.2019 (обновлено: 18:05 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью российским журналистам, что в Палестине будут рады, если российский президент Владимир Путин примет приглашение посетить Вифлеем в ближайшее рождество.
"Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно – в Вифлееме, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение, это будет большой честью для нас. Меня лично связывают с президентом Путиным дружеские отношения – это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств. Именно дружбы. Именно поэтому нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!", - заявил Аббас в интервью российским журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
25 ноября, 18:04
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Лидер Палестины подчеркнул, что впервые Владимир Путин посетил Палестину в 2005 году. А представители палестинских властей посещают Россию ежегодно.
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ВифлеемМахмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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