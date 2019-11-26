Аббас пригласил Путина в Вифлеем

РАМАЛЛАХ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью российским журналистам, что в Палестине будут рады, если российский президент Владимир Путин примет приглашение посетить Вифлеем в ближайшее рождество.
"Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно – в Вифлееме, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение, это будет большой честью для нас. Меня лично связывают с президентом Путиным дружеские отношения – это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств. Именно дружбы. Именно поэтому нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!", - заявил Аббас в интервью российским журналистам.
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Лидер Палестины подчеркнул, что впервые Владимир Путин посетил Палестину в 2005 году. А представители палестинских властей посещают Россию ежегодно.