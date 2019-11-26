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РИА Новости

Суд в Татарстане уменьшил наказание фигуранту дела о пожаре в ТЦ

17:56 26.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Коллегия Верховного суда Татарстана во вторник в результате рассмотрения апелляционных жалоб на приговор по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал" в марте 2015 года, в результате которого погибли 19 человек, уменьшила срок наказания с 9,5 лет до 6 лет 2 месяцев гендиректору компании-владельца здания Роберту Хайруллину, сообщил РИА Новости представитель суда.
Наказание остальным подсудимым оставлено без изменения.
Кировский районный суд Казани в мае этого года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ "Адмирал" сроки от 4,5 лет до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.
Согласно приговору суда первой инстанции, гендиректор ООО "Заря" (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ) Гусейн Гахраманов получил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, его заместители Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин – 9,5 и 7 лет в колонии строго режима соответственно. Гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" (компания-владелец здания) Роберт Хайруллин приговорён к 9,5 годам в колонии общего режима. Начальник межрайонного отдела судебных приставов Жанна Алпарова получила 7 лет, ее бывшая подчиненная пристав-исполнитель Минзиля Сафина – 4,5 года, специалист Госстройнадзора Галия Исаева – 6 лет. Пятеро рабочих, проводивших работы с газовой горелкой на кровле, приговорены к срокам от 4,5 до 6,5 лет в колонии общего режима.
"Определением судебной коллегии Хайруллину срок наказания снижен с 9,5 лет до 6 лет 2 месяцев. В отношении остальных фигурантов приговор оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.
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В зависимости от роли каждого подсудимые обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, неисполнении решения суда или иного судебного акта, уклонении от уплаты налогов с организации, нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, злоупотреблении полномочиями, подделке документов, превышении служебных полномочий, халатности. Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017 года.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью, впоследствии оно было разрушено. Потерпевшими по делу признаны 703 лица, из которых 19 человек погибли, 61 потерпевшему причинен физический вред, имущественный ущерб причинен 618 потерпевшим и четырем юридическим лицам. Материальный ущерб физическим лицам составил более 1,5 миллиарда рублей, юридическим лицам – 2,9 миллиона рублей. Потерпевшими были предъявлены требования о возмещении морального вреда на 11,3 миллиарда рублей.
По версии следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. Согласно заключению экспертизы, технической причиной пожара стало воспламенение пенополиуретана сэндвич-панели или гидроизоляционных материалов при проведении работ по герметизации кровли пристройки в месте ее примыкания к стене основного здания ТЦ. Быстротечному распространению огня и обрушению конструкций здания, как установило следствие, способствовали, в частности, отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях, использование строительных материалов, относящихся к группе горючих материалов, неисправная автоматическая установка пожаротушения и другие факторы.
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ТатарстанРоссияКазаньПроисшествия
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