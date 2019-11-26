Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов

"Пока в винодельческой отрасли не все едины в отношении перемен, которые происходят в России, но, не изменив отношения, не введя здоровые принципы, которые предлагает закон, мы никогда не построим отрасль, потому что вина из дешевого полуфабриката всегда производить выгоднее, чем из винограда, тем более выращенного у нас. Поэтому нам предстоит консолидировать союз вокруг этой новой идеи, это самая главная задача, я считаю", - подчеркнул Киселев.