Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России рассчитывает подготовить шкалу винных рейтингов, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель союза Дмитрий Киселев.
"Нам нужно несколько национальных рейтинговых шкал, и Союз виноградарей и виноделов тоже, очевидно, будет готов со временем выпустить свою шкалу с прозрачными критериями оценки вин", - сказал Киселев, отвечая на вопрос о рейтингах отечественной продукции.
Но в настоящее время главной задачей, стоящей перед отраслью, является консолидация винного сообщества вокруг той философии, которая определена в новом законе о виноградарстве и виноделии в России, добавил он.
"Пока в винодельческой отрасли не все едины в отношении перемен, которые происходят в России, но, не изменив отношения, не введя здоровые принципы, которые предлагает закон, мы никогда не построим отрасль, потому что вина из дешевого полуфабриката всегда производить выгоднее, чем из винограда, тем более выращенного у нас. Поэтому нам предстоит консолидировать союз вокруг этой новой идеи, это самая главная задача, я считаю", - подчеркнул Киселев.