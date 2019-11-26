Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

По его словам, изменения в соглашение могут коснуться вопросов создания единого цифрового рынка, к которому Украина стремится присоединиться, а также сферы интегрированного управления границей.

Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.