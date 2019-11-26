Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом может быть пересмотрено, считает посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
"Я очень удивлюсь, если украинский премьер и вице-премьер не поднимут этот вопрос (пересмотра соглашения об ассоциации – Прим. ред.). В конце концов, Украина и ЕС уже имеют такой опыт: мы обновили приложение №27, которое касается энергетики. Это возможно повторить и в других сферах", - сказал Маасикас в интервью интернет-изданию "Европейская правда", которое опубликовано во вторник.
По его словам, изменения в соглашение могут коснуться вопросов создания единого цифрового рынка, к которому Украина стремится присоединиться, а также сферы интегрированного управления границей.
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Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.