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РИА Новости

Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

17:45 26.11.2019 (обновлено: 17:48 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом может быть пересмотрено, считает посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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"Я очень удивлюсь, если украинский премьер и вице-премьер не поднимут этот вопрос (пересмотра соглашения об ассоциации – Прим. ред.). В конце концов, Украина и ЕС уже имеют такой опыт: мы обновили приложение №27, которое касается энергетики. Это возможно повторить и в других сферах", - сказал Маасикас в интервью интернет-изданию "Европейская правда", которое опубликовано во вторник.
По его словам, изменения в соглашение могут коснуться вопросов создания единого цифрового рынка, к которому Украина стремится присоединиться, а также сферы интегрированного управления границей.
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