Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов и его китайский коллега Лэ Юйчэнь договорились о постоянном характере консультаций первых заместителей глав МИД России и Китая, говорится в сообщении МИД РФ.
"Достигнута договоренность перевести на регулярную основу такие встречи для стратегического обзора хода внешнеполитического взаимодействия и развития диалоговых форматов по линии министерств иностранных дел двух стран", - отметили в российском МИД.
Стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления российско-китайской внешнеполитической координации, "обменялись мнениями о ситуации в мире, путях поддержания стратегической стабильности, а также по ряду актуальных региональных проблем". Переговоры подтвердили близость подходов России и Китая по обсуждаемым вопросам, добавили в МИД РФ.
Нынешние консультации в Москве прошли 25-26 ноября, накануне Лэ Юйчэнь также был принят главой российского дипведомства Сергеем Лавровым.