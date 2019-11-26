Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию

"Достигнута договоренность перевести на регулярную основу такие встречи для стратегического обзора хода внешнеполитического взаимодействия и развития диалоговых форматов по линии министерств иностранных дел двух стран", - отметили в российском МИД.

Стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления российско-китайской внешнеполитической координации, "обменялись мнениями о ситуации в мире, путях поддержания стратегической стабильности, а также по ряду актуальных региональных проблем". Переговоры подтвердили близость подходов России и Китая по обсуждаемым вопросам, добавили в МИД РФ.