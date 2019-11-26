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РИА Новости

Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию

17:37 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов и его китайский коллега Лэ Юйчэнь договорились о постоянном характере консультаций первых заместителей глав МИД России и Китая, говорится в сообщении МИД РФ.
"Достигнута договоренность перевести на регулярную основу такие встречи для стратегического обзора хода внешнеполитического взаимодействия и развития диалоговых форматов по линии министерств иностранных дел двух стран", - отметили в российском МИД.
Стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления российско-китайской внешнеполитической координации, "обменялись мнениями о ситуации в мире, путях поддержания стратегической стабильности, а также по ряду актуальных региональных проблем". Переговоры подтвердили близость подходов России и Китая по обсуждаемым вопросам, добавили в МИД РФ.
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Нынешние консультации в Москве прошли 25-26 ноября, накануне Лэ Юйчэнь также был принят главой российского дипведомства Сергеем Лавровым.
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Владимир ТитовСергей ЛавровМИД РФКитайРоссияВ мире
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