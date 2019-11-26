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РИА Новости

В Чувашии распространят лучшие практики народных дружинников

17:36 26.11.2019
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Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноя – РИА Новости. Лучшие практики участников конкурса "Лучший народный дружинник" будут распространены по всей Чувашии, сообщил глава республики Михаил Игнатьев.
Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики, Игнатьев встретился с участниками республиканского конкурса "Лучший народный дружинник". Он заверил, что конкурс будет проводиться и впредь, чтобы стимулировать участие граждан в охране общественного порядка, неуклонно повышать престиж деятельности народных дружин.
"Ваша задача – дальше работать эффективно, и лучшие ваши практики будем распространять в других муниципалитетах", – сказал глава республики.
Ранее глав республики выступил с предложением предусмотреть дополнительные меры поощрения по стимулированию деятельности народных дружинников
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
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На территории республики осуществляют деятельность 26 добровольных народных дружин общей численностью 616 человек. Вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы они обходят улицы, кварталы, помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях. Благодаря действиям дружинников только в этом году было пресечено более двух тысяч правонарушений.
"Это значимый показатель. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы, не считаясь с личным временем, делаете очень много полезной работы", – отметил Игнатьев.
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Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
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