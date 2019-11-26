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РИА Новости

Гоголев: нужно обеспечить доступность региональных авиарейсов в Якутии

17:34 26.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Ил ТумэнаПредседатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев
Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев
© Фото предоставлено пресс-службой Ил Тумэна
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Правила распределения трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок и расширение их маршрутной сети следует утвердить и внедрить, начиная уже с 2020 года, считает председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев.
Гоголев выступил с таким предложением в ходе круглого стола "Законодательное обеспечение реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части развития региональных аэропортов и маршрутов", состоявшегося во вторник в Совете Федерации. По его мнению, необходимо федеральное участие в субсидировании внутрирегиональных маршрутов.
Он напомнил, что, в соответствии с поручением Кабмина, Минтранс России разработал проект постановления правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок".
"Реализация данного проекта позволит обеспечить доступность перевозок воздушным транспортом населению без возрастных ограничений и позволит сформировать устойчивый пассажиропоток до узловых аэропортов", - подчеркнул Гоголев.
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Как сообщает пресс-служба якутского парламента, Гоголев напомнил, что воздушный транспорт в Якутии является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим транспортную доступность региона и связь с остальной территорией России. В арктической зоне все пассажирские перевозки осуществляются только по воздуху.
"Расстояния от Якутска до районных центров, уровень доходов населения в арктической зоне республики, с одной стороны, состояние авиапарка региональных авиакомпаний, стоимость обслуживания в северных аэропортах – с другой, приводят к тому, что тема повышения ценовой доступности является актуальной и приоритетной для населения и руководства республики", - отметил якутский парламентарий.
По его словам, протяженность маршрутов внутри Якутии (от 604 до 1612 километров) сопоставима с межрегиональными перелетами, субсидируемыми за счет средств федерального бюджета. "К примеру, стоимость авиабилета по маршруту Якутск – Черский составляет 33 тысячи рублей в одну сторону, а Санкт-Петербург – Симферополь с аналогичным расстоянием – от 7,2 тысяч рублей", - привел пример Гоголев.
Он сообщил, что в целях обеспечения транспортной доступности из бюджета республики субсидируется 70% от стоимости авиабилетов по 157 внутрирайонным маршрутам, а также 50% от экономтарифа по 14 межрайонным маршрутам в арктическую зону для отдельной категории граждан (в возрасте до 23 лет и старше 55 лет) в период с 1 апреля по 31 октября, с квотой 2-3 места в одну сторону. При ограниченных возможностях бюджета спецтарифами могут воспользоваться только 10% жителей арктических районов.
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"При общей потребности в субсидировании местных авиаперевозок без возрастных ограничений в размере 2,5 миллиардов рублей, в 2019 году предусмотрено 414,4 миллиона рублей, в 2020 году – 295 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова спикера Ил Тумэна.
Председатель Госсобрания Якутии также высказался о необходимости внесения изменений в федеральный закон "О недрах" изменений в части права предоставления участков в заявительном порядке, без аукционов при строительстве, реконструкции аэродромов, как и при строительстве автодорог общего пользования.
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Республика Саха (Якутия)Россия
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