Постпред при ОЗХО оценил сообщения о готовящейся в Идлибе провокации

ГААГА (Нидерланды), 26 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия будет продолжать привлекать внимание ОЗХО к известию о готовящейся в районе сирийского Россия будет продолжать привлекать внимание ОЗХО к известию о готовящейся в районе сирийского Идлиба провокации с возможным применением химического оружия, заявил во вторник постпред РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на полях 24-й сессии конференции государств-участников ОЗХО в Гааге Александр Шульгин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией " Белые каски " планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.

"Считаем, что такие заявления всегда выверенные, к ним надо относиться самым серьезным образом. Кстати, перед тем, как произошла якобы химическая атака в Думе, наши военные тоже предупреждали о готовящейся провокации. По нашим данным, постоянное представительство Сирии при ОЗХО, а также постоянное представительство при ООН регулярно направляют руководству организаций соответствующую информацию", - сказал дипломат.

По его словам, "сирийцы только здесь, в секретариат ОЗХО, направили больше 200 различных предупреждений, информаций с конкретными данными". "Но, к сожалению, как мы видим, эта информация практически не востребована, никакой реакции нет. Мы со своей стороны будем всячески привлекать к этому внимание", - подчеркнул Шульгин. Он напомнил, что накануне ряд стран-участниц конференции ОЗХО выступили с заявлением о необходимости обеспечения широкого доступа НПО на такого рода мероприятия.

"Никто не против присутствия НПО, пусть они приезжают, мы приветствуем их участие. Но только при том непременном условии, что деятельность этих организаций соответствует целям и задачам химической конвенции. Если это не так, то таким организациям делать тут нечего. "Белые каски" запятнали себя различными провокациями. Каждый раз они снимают эти ролики, которые являются спусковым крючком", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее "Белые каски" представляли ролики о якобы имевших место случаях применения химического оружия в сирийской Думе и в Хан-Шейхуне.

"Это спусковой крючок: ролики крутили по всем ведущим каналам, в интернете, в YouTube, везде. Люди возмущались, охали, а потом выяснялось, что все это фальшивка. Мы доказали это, когда организовали брифинг с невольными статистами ролика в Думе. То же самое можно сказать и о ролике, который был снят в Хан-Шейхуне - про агонизирующих детей с широкими зрачками. Потом этот ролик, как по мановению волшебной палочки, куда-то исчез, никакого упоминания о нем не было. Мы спрашивали специальную миссию, работавшую по Хан-Шейхуну, почему они в многостраничном докладе ничего не писали о детях, якобы отравленных зарином. Замели под ковер, сделали вид, что детей никогда не существовало, и ролика никогда не существовало. Вот так грубо работают эти "Белые каски", - отметил постпред.

Он подчеркнул, что "ни о каком участии "Белых касок" в КГУ ОЗХО и речь идти не может". "Мы категорически выступаем против приглашения сюда такого рода провокаторов, псевдогуманитариев", - заключил Шульгин.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.