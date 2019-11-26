Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Ранее "Коммерсант" написал, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Информированный источник подтвердил агентству эту информацию и добавил, что СК планирует обжаловать решение суда.

Решение заключить Голосную под стражу буквально накануне принял Пресненский суд Москвы. Тот факт, что апелляционная инстанция рассмотрела жалобу уже на следующий день, можно считать если не уникальным, то крайне редким.