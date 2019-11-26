Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
До конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО.
25 ноября, 16:50Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная подала в отставку
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РИА Новости слова адвоката.
Ранее "Коммерсант" написал, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Информированный источник подтвердил агентству эту информацию и добавил, что СК планирует обжаловать решение суда.
Решение заключить Голосную под стражу буквально накануне принял Пресненский суд Москвы. Тот факт, что апелляционная инстанция рассмотрела жалобу уже на следующий день, можно считать если не уникальным, то крайне редким.