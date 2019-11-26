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РИА Новости

Россия предложила ОЗХО расширить список запрещенных химикатов

17:29 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Солсбери
Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 26 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия предлагает расширить список химикатов, запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия, четырьмя семействами химикатов, в числе которых - вещество из Солсбери, заявил во вторник постпред РФ в ОЗХО на полях 24-й сессии конференции государств-участников (КГУ) организации в Гааге Александр Шульгин.
"Два предложения будут предложены КГУ. Тройственное - США, Канада и Голландия, а также российское предложение. Тройка предлагает дополнить контрольные списки химикатов, запрещённых по конвенции, двумя группами химических семейств, мы же предлагаем более широкий подход - не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе - химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери", - сказал Шульгин.
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Вчера, 10:18
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
По его словам, "похоже, что мы движемся в направлении консенсуса принятия одновременно двух решений".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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2 октября, 08:00
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СолсбериДело об отравлении СкрипалейОрганизация по запрещению химического оружияВеликобританияГаагаРоссияВ мире
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