Россия предложила ОЗХО расширить список запрещенных химикатов

ГААГА (Нидерланды), 26 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. предлагает расширить список химикатов, запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия, четырьмя семействами химикатов, в числе которых - вещество из Солсбери, заявил во вторник постпред РФ в Россия предлагает расширить список химикатов, запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия, четырьмя семействами химикатов, в числе которых - вещество из Солсбери, заявил во вторник постпред РФ в ОЗХО на полях 24-й сессии конференции государств-участников (КГУ) организации в Гааге Александр Шульгин.

"Два предложения будут предложены КГУ. Тройственное - США, Канада и Голландия, а также российское предложение. Тройка предлагает дополнить контрольные списки химикатов, запрещённых по конвенции, двумя группами химических семейств, мы же предлагаем более широкий подход - не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе - химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери", - сказал Шульгин.

По его словам, "похоже, что мы движемся в направлении консенсуса принятия одновременно двух решений".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.