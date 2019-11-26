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РИА Новости

Гастроэнтеролог призвал в Новый год "не превращаться в животных"

17:21 26.11.2019 (обновлено: 17:22 26.11.2019)
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comБлюда на новогоднем столе
Блюда на новогоднем столе
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
Блюда на новогоднем столе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" в жесткой форме рекомендовал россиянам не переедать в новогодние праздники, а также ограничить количество алкоголя.
"Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что ещё наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, ещё месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутра метров вокруг себя", — заявил врач.
По его словам, другой альтернативы нет.
"Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и все", — пояснил он.
Ивашкин также сравнил рекомендации принимать ферменты поджедулочной железы с ремонтом старого дырявого носка гнилыми нитками.
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Новый год—2020Владимир ИвашкинНовый ГодЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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