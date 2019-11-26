Гастроэнтеролог призвал в Новый год "не превращаться в животных"

"Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что ещё наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, ещё месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутра метров вокруг себя", — заявил врач.