Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Кочаряна

"В связи с завершением рабочего дня, а также учитывая отсутствие участников процесса, заседание откладывается и возобновится 3 декабря в 13.00 (12.00 мск –ред.)", - сказала Данибекян в ходе заседания.

Во вторник судья отклонила ходатайство адвокатов Кочаряна об отводе прокурора Карена Бишаряна. Защита объяснила свое требование "предвзятым отношением" прокурора к экс-президенту.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.