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РИА Новости

Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Кочаряна

17:21 26.11.2019
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на 3 декабря, сообщила судья Анна Данибекян.
"В связи с завершением рабочего дня, а также учитывая отсутствие участников процесса, заседание откладывается и возобновится 3 декабря в 13.00 (12.00 мск –ред.)", - сказала Данибекян в ходе заседания.
Во вторник судья отклонила ходатайство адвокатов Кочаряна об отводе прокурора Карена Бишаряна. Защита объяснила свое требование "предвзятым отношением" прокурора к экс-президенту.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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