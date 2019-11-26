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РИА Новости

Главы генштаба России и Военного комитета НАТО провели встречу в Баку

17:16 26.11.2019 (обновлено: 17:18 26.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - сообщили в Минобороны.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 16:12
Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
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Стюарт ПичВооруженные силы РФВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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