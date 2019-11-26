В Австралии нашли тело пропавшего при странных обстоятельствах туриста

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Австралии нашли тело британского туриста, пропавшего после того, как он ударился головой и убежал, сообщает The Guardian.
Погибшего путешественника обнаружили в ручье в одном километре от кемпинга в районе Принстауна на Великой океанской дороге, где его видели в последний раз.
Полиция провела четырехдневные поиски британца, используя вертолеты, конную полицию, добровольцев Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудников парков штата Виктория.
В полицейском заявлении говорится, что тело мужчины не было официально опознано, но предположительно это Аслан Кинг.