Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-26T17:21+0300
https://ria.ru/20191126/1561630995.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152910/79/1529107906_218:0:2344:1196_1036x0_80_0_0_908d9a24b5975b5b9d54f4f0a4012ed2.jpg
РИА Новости

В Австралии нашли тело пропавшего при странных обстоятельствах туриста

17:21 26.11.2019
900
CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от ЛорнаВеликая океанская дорога
Великая океанская дорога
CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от Лорна
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Австралии нашли тело британского туриста, пропавшего после того, как он ударился головой и убежал, сообщает The Guardian.
Погибшего путешественника обнаружили в ручье в одном километре от кемпинга в районе Принстауна на Великой океанской дороге, где его видели в последний раз.
Полиция провела четырехдневные поиски британца, используя вертолеты, конную полицию, добровольцев Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудников парков штата Виктория.
В полицейском заявлении говорится, что тело мужчины не было официально опознано, но предположительно это Аслан Кинг.
Палаточный лагерь
Вчера, 00:27Туризм
В Австралии ищут туриста, который ударился головой и убежал
225901
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияАвстралия
Рекомендуем
Великая океанская дорога
В Австралии ищут туриста, который ударился головой и убежал
Агенты секретной службы в Вашингтоне. 26 ноября 2019
СМИ сообщили о нарушении воздушного пространства Вашингтона
Блюда на новогоднем столе
Гастроэнтеролог призвал в Новый год "не превращаться в животных"
Преступление
В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего
Операция
В Тюмени школьнику удалили гигантскую опухоль
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Источник сообщил о новом деле, связанном с историей с Ириной Голосной
Христос Пантократор – фреска Феофана Грека (раскрашено на компьютере)
Неизвестные забросали камнями здание "непокорной" митрополии в Греции
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Ирина Голосная в суде
Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной
Задержание преступника
В Казахстане задержали россиянина, находившегося в розыске десять лет
Ледники Эльбруса, покрытые песчаной пылью
На Эльбрусе обнаружили следы самой сильной засухи за последние 300 лет
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния