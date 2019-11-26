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РИА Новости

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

17:10 26.11.2019 (обновлено: 18:05 26.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Стрингер
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На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", — говорится в заключении специалистов.

Отмечается, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете.
Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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Расследование авиакатастрофы Boeing в Ростове-на-ДонуBoeing 737-800Межгосударственный авиационный комитетКрушение Boeing в Ростове-на-ДонуРостов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
Две совершенно одинаковые катастрофы в Казани и РНД, один тип самолета который сваливался носом вниз после попытки набрать высоту уходя на второй круг. Вы верите в официальную версию???
26 ноября, 17:57
Алексей Белихов
29001114
".... который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону". Это было пикирование, а не посадка!
26 ноября, 17:19
PZPetr Zhukoff
2910215
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