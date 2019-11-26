Московских водителей предупредили о гололеде на дорогах

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московская Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах в связи изменением погодных условий и возможным появлением гололеда.
По данным ГИБДД, во второй половине недели возможно колебание погоды, температура воздуха будет минусовой, а воздух станет более влажным.
"При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно. В связи с этим, мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.
Чтобы избежать ДТП, Госавтоинспекция советует не допускать резких маневров и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Особое внимание водителям стоит уделить при движении на эстакадах, мостах и путепроводах, где наиболее вероятно возникновение гололеда.
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