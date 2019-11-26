Авиасообщение между Соловками и Архангельском возобновится с 29 ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском на самолетах Л-410 возобновляется с 29 ноября, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

На Соловецких островах будет введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной 1500 метров, оснащенная новым светосигнальным оборудованием. До этого последние ремонтные работы проводились на объекте в 2004 году.

Это обеспечит снятие инфраструктурных ограничений по приему воздушных судов класса Bombardier Q400, c сохранением возможности принимать Ан-2, АН-24, Ил-112, Л-410, Як-40 и классом ниже, вертолеты Ми-8 (Ми-17) и классом ниже.

"Качество работ самое высокое, я лично осматривал эту взлетную полосу. Сделано все на высшем уровне, и это в условиях ограничений, действующих на Соловках", - заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов , слова которого приводятся в сообщении.