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Архангельская область
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РИА Новости

Авиасообщение между Соловками и Архангельском возобновится с 29 ноября

17:01 26.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском на самолетах Л-410 возобновляется с 29 ноября, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
На Соловецких островах будет введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной 1500 метров, оснащенная новым светосигнальным оборудованием. До этого последние ремонтные работы проводились на объекте в 2004 году.
Это обеспечит снятие инфраструктурных ограничений по приему воздушных судов класса Bombardier Q400, c сохранением возможности принимать Ан-2, АН-24, Ил-112, Л-410, Як-40 и классом ниже, вертолеты Ми-8 (Ми-17) и классом ниже.
"Качество работ самое высокое, я лично осматривал эту взлетную полосу. Сделано все на высшем уровне, и это в условиях ограничений, действующих на Соловках", - заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
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Появление современного аэропортового комплекса на Соловках позволит расширить возможности аэропорта, обеспечить прием разных типов воздушных судов и обслуживать большее количество пассажиров.
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Архангельская областьИгорь ОрловСоловецкие островаАрхангельск
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