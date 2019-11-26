СК выяснит, почему дети в уральском селе добираются до школы по трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Следственные органы выяснят, почему дети в селе Горный Щит в Свердловской области вынуждены идти пешком до школы несколько километров по обочине трассы, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что несовершеннолетние жители села Горный Щит вынуждены добираться до местной школы пешком несколько километров по обочине трассы, что является небезопасным", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что родители школьников обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения, тем более что такая практика существует в соседних населенных пунктах. Однако, добавляет следственное управление, это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, а строить ее муниципальные власти отказываются, так как по документам земли поселка имеют категорию сельхозназначения.
По итогам доследственной проверки в том числе будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан. Проведение доследственной проверки по поручению председателя Следственного комитета России поставлено под контроль в центральном аппарате ведомства, отмечает ведомство.