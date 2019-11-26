СК выяснит, почему дети в уральском селе добираются до школы по трассе

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что несовершеннолетние жители села Горный Щит вынуждены добираться до местной школы пешком несколько километров по обочине трассы, что является небезопасным", - говорится в сообщении.

СУСК уточняет, что родители школьников обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения, тем более что такая практика существует в соседних населенных пунктах. Однако, добавляет следственное управление, это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, а строить ее муниципальные власти отказываются, так как по документам земли поселка имеют категорию сельхозназначения.