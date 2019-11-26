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РИА Новости

Зрители перечислили интересные закадровые факты из новогодних фильмов

22:29 26.11.2019
679
© Imagine Entertainment (2000)Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"
Кадр из фильма Гринч – похититель Рождества
© Imagine Entertainment (2000)
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Информационный портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого читатели назвали любимые закадровые факты из известных новогодних фильмов.

"Гринч — похититель Рождества" (2000 год)

© Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"
Кадр из фильма Гринч - похититель Рождества
© Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"
В этой комедии исполнитель главной роли Джим Керри носил костюм из спандекса, на который пришили шерсть яка, выкрашенную в зеленый цвет.
С фильмом связано еще несколько интересных фактов.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Джек Николсон

Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
1 из 2

Джек Николсон

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© Фото : David ShankboneЭдди Мерфи
Эдди Мерфи
2 из 2
Эдди Мерфи
© Фото : David Shankbone
1 из 2

Джек Николсон

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
2 из 2
Эдди Мерфи
© Фото : David Shankbone
Например, на грим актера уходило почти по девять часов в день, что ужасно раздражало Керри. Кстати, роль злодея Гринча могли сыграть Эдди Мерфи или Джек Николсон.

"Кошмар перед Рождеством" (1993 год)

© Skellington Productions Inc. (1993)Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"
Кадр из мультфильма Кошмар перед Рождеством
© Skellington Productions Inc. (1993)
Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"
На съемки одной лишь минуты этого кукольного фильма уходило около недели, а на создание всей ленты потребовалось три года.

"Эльф" (2003 год)

© Gold/Miller Productions (2003)Кадр из фильма "Эльф"
Кадр из фильма Эльф
© Gold/Miller Productions (2003)
Кадр из фильма "Эльф"
В последний день съемок семейной комедии режиссер Джон Фавро вместе с оператором и исполнителем главной роли Уиллом Ферреллом прошлись по улицам Нью-Йорка и сделали несколько кадров со случайными прохожими.
В итоге они вошли в эпизод Buddy discovers New York.

"Один дома" (1990 год)

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Кадр из фильма "Один дома"
На фотографии, которую рассматривает Кевин (Маколей Калкин), изображен сын арт-директора проекта. Он согласился изобразить подружку Базза (брата Кевина), чтобы никому из девушек не пришлось участвовать в этом эпизоде.

"Санта Клаус" (1994 год)

© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
Тим Аллен в фильме Санта Клаус(1994)
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994
Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
Как пишет ByzzFeed, студия Disney придерживалась строго правила: не принимать на работу людей с судимостью. Но для актера Тима Аллена, который был арестован в 1978 году за хранение наркотиков, сделали исключение.
Во время работы над второй частью "Санта Клауса" Тим Аллен должен был постоянно оставаться в образе сказочного персонажа, когда находился рядом с детьми-актерами, так как некоторые из них действительно верили, что он Санта.

"Это была огромная ответственность. Я не хотел разочаровать малышей. Поэтому я должен был в все время быть в роли: я не мог ругаться или злиться, а еще мне приходилось отвечать на множество забавных вопросов, связанных с Рождеством", — рассказывал Тим Аллен.

Кадр из фильма Реквием по мечте
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