Зрители перечислили интересные закадровые факты из новогодних фильмов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Информационный портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого читатели назвали любимые закадровые факты из известных новогодних фильмов.
"Гринч — похититель Рождества" (2000 год)
© Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"
© Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"
В этой комедии исполнитель главной роли Джим Керри носил костюм из спандекса, на который пришили шерсть яка, выкрашенную в зеленый цвет.
С фильмом связано еще несколько интересных фактов.
Например, на грим актера уходило почти по девять часов в день, что ужасно раздражало Керри. Кстати, роль злодея Гринча могли сыграть Эдди Мерфи или Джек Николсон.
"Кошмар перед Рождеством" (1993 год)
© Skellington Productions Inc. (1993)Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"
© Skellington Productions Inc. (1993)
Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"
На съемки одной лишь минуты этого кукольного фильма уходило около недели, а на создание всей ленты потребовалось три года.
"Эльф" (2003 год)
© Gold/Miller Productions (2003)Кадр из фильма "Эльф"
© Gold/Miller Productions (2003)
Кадр из фильма "Эльф"
В последний день съемок семейной комедии режиссер Джон Фавро вместе с оператором и исполнителем главной роли Уиллом Ферреллом прошлись по улицам Нью-Йорка и сделали несколько кадров со случайными прохожими.
В итоге они вошли в эпизод Buddy discovers New York.
"Один дома" (1990 год)
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Кадр из фильма "Один дома"
На фотографии, которую рассматривает Кевин (Маколей Калкин), изображен сын арт-директора проекта. Он согласился изобразить подружку Базза (брата Кевина), чтобы никому из девушек не пришлось участвовать в этом эпизоде.
"Санта Клаус" (1994 год)
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994
Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
Как пишет ByzzFeed, студия Disney придерживалась строго правила: не принимать на работу людей с судимостью. Но для актера Тима Аллена, который был арестован в 1978 году за хранение наркотиков, сделали исключение.
Во время работы над второй частью "Санта Клауса" Тим Аллен должен был постоянно оставаться в образе сказочного персонажа, когда находился рядом с детьми-актерами, так как некоторые из них действительно верили, что он Санта.
"Это была огромная ответственность. Я не хотел разочаровать малышей. Поэтому я должен был в все время быть в роли: я не мог ругаться или злиться, а еще мне приходилось отвечать на множество забавных вопросов, связанных с Рождеством", — рассказывал Тим Аллен.