Зрители перечислили интересные закадровые факты из новогодних фильмов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Информационный портал BuzzFeed . Информационный портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого читатели назвали любимые закадровые факты из известных новогодних фильмов.

"Гринч — похититель Рождества" (2000 год)

© Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества" Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества" © Фото : Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"

В этой комедии исполнитель главной роли Джим Керри носил костюм из спандекса, на который пришили шерсть яка, выкрашенную в зеленый цвет.

С фильмом связано еще несколько интересных фактов.

Например, на грим актера уходило почти по девять часов в день, что ужасно раздражало Керри. Кстати, роль злодея Гринча могли сыграть Эдди Мерфи или Джек Николсон.

"Кошмар перед Рождеством" (1993 год)

© Skellington Productions Inc. (1993) Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством" © Skellington Productions Inc. (1993) Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"

На съемки одной лишь минуты этого кукольного фильма уходило около недели, а на создание всей ленты потребовалось три года.

"Эльф" (2003 год)

© Gold/Miller Productions (2003) Кадр из фильма "Эльф" © Gold/Miller Productions (2003) Кадр из фильма "Эльф"

В последний день съемок семейной комедии режиссер Джон Фавро вместе с оператором и исполнителем главной роли Уиллом Ферреллом прошлись по улицам Нью-Йорка и сделали несколько кадров со случайными прохожими.

В итоге они вошли в эпизод Buddy discovers New York.

"Один дома" (1990 год)

© 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома" © 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома"

На фотографии, которую рассматривает Кевин (Маколей Калкин), изображен сын арт-директора проекта. Он согласился изобразить подружку Базза (брата Кевина), чтобы никому из девушек не пришлось участвовать в этом эпизоде.

"Санта Клаус" (1994 год)

© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994 Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994) © Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994 Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)

Как пишет ByzzFeed, студия Disney придерживалась строго правила: не принимать на работу людей с судимостью. Но для актера Тима Аллена, который был арестован в 1978 году за хранение наркотиков, сделали исключение.

Во время работы над второй частью "Санта Клауса" Тим Аллен должен был постоянно оставаться в образе сказочного персонажа, когда находился рядом с детьми-актерами, так как некоторые из них действительно верили, что он Санта.