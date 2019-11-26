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РИА Новости

Землю с могилы пилота "Нормандии-Неман" передадут в храм ВС России

16:55 26.11.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты эскадрильи "Нормандия-Неман"
Самолеты эскадрильи Нормандия-Неман
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЛЕЗ-АНДЕЛИ (Франция), 26 ноя - РИА Новости. Символический забор земли с места захоронения героя Советского Союза, пилота легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман" Марселя Лефевра состоялся во вторник в коммуне Лез-Андели в Нормандии, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в рамках акции Минобороны РФ "Дорога памяти", земля с могилы Лефевра будет направлена на хранение в главный храм Вооруженных сил России, где к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне закладывается аллея с землей с мест захоронений советских воинов, сражавшихся с фашистами.
Участие в торжественном мероприятии приняли посол РФ во Франции Алексей Мешков, представители аппарата военного атташе, мэр Лез-Андели Фредерик Дюше, представители ветеранских организаций во Франции, учащиеся средней школы при посольстве РФ.
"В следующем году Россия, Франция и весь цивилизованный мир будут праздновать 75-летие победы во Второй мировой войне. С каждым годом воспоминания о тех страшных событиях уходят в историю, все меньше в праздничных маршах и на трибунах остаётся ветеранов. Но тем сильнее желание сделать все, чтобы о них не забывали", - сказал Мешков, выступая на церемонии.
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Он отметил, что одним из российских проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны является строительство крупного историко-мемориального комплекса министерства обороны РФ, который предусматривает создание "Дороги памяти".
"Сейчас мы проводим подобного рода церемонии в различных местах во Франции, где захоронены наши соотечественники. Но сегодня для нас особая церемония, потому что мы забираем землю с могилы героя Советского Союза Марселя Лефевра, который отдал свою жизнь далеко от родной Нормандии, на нашей земле", - продолжил российский посол.
Лефевр героически сражался в составе авиаполка "Нормандия-Неман" и первый предложил это название эскадрильи, напомнил Мешков. "Его прах был перенесён из Москвы в 1953 году сюда, на вашу землю, домой. А сегодня мы хотим, чтобы частица нормандской земли стала частью "Дороги памяти" в России. Я убеждён, что это станет достойным символом единства наших стран в борьбе за мир", - заключил глава российской дипмиссии.
Мэр коммуны Лез-Андели Фредерик Дюше отметил важность российской инициативы, подчеркнув необходимость сохранения памяти героев.
Брижит Бриер, представляющая мемориал "Нормандия-Неман", назвала церемонию "символическим жестом", который свидетельствует о дружбе, объединяющей Россию и Францию.
В Лез-Андели во вторник также почтили память 13 французских военных, погибших в ходе операции в Мали.
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Первая церемония забора земли во Франции прошла 23 ноября на месте смертельного ранения советского офицера Николая Игорева в парижском регионе.
В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман" совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов "Нормандии", в числе которых Марсель Лефевр, удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран.
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Вооруженные силы РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФФранцияРоссияВ мире
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