Землю с могилы пилота "Нормандии-Неман" передадут в храм ВС России

ЛЕЗ-АНДЕЛИ (Франция), 26 ноя - РИА Новости. Символический забор земли с места захоронения героя Советского Союза, пилота легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман" Марселя Лефевра состоялся во вторник в коммуне Лез-Андели в Нормандии, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в рамках акции Минобороны РФ "Дорога памяти", земля с могилы Лефевра будет направлена на хранение в главный храм Вооруженных сил России, где к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне закладывается аллея с землей с мест захоронений советских воинов, сражавшихся с фашистами.

Участие в торжественном мероприятии приняли посол РФ во Франции Алексей Мешков, представители аппарата военного атташе, мэр Лез-Андели Фредерик Дюше, представители ветеранских организаций во Франции, учащиеся средней школы при посольстве РФ.

"В следующем году Россия, Франция и весь цивилизованный мир будут праздновать 75-летие победы во Второй мировой войне. С каждым годом воспоминания о тех страшных событиях уходят в историю, все меньше в праздничных маршах и на трибунах остаётся ветеранов. Но тем сильнее желание сделать все, чтобы о них не забывали", - сказал Мешков, выступая на церемонии.

Он отметил, что одним из российских проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны является строительство крупного историко-мемориального комплекса министерства обороны РФ, который предусматривает создание "Дороги памяти".

"Сейчас мы проводим подобного рода церемонии в различных местах во Франции, где захоронены наши соотечественники. Но сегодня для нас особая церемония, потому что мы забираем землю с могилы героя Советского Союза Марселя Лефевра, который отдал свою жизнь далеко от родной Нормандии, на нашей земле", - продолжил российский посол.

Лефевр героически сражался в составе авиаполка "Нормандия-Неман" и первый предложил это название эскадрильи, напомнил Мешков. "Его прах был перенесён из Москвы в 1953 году сюда, на вашу землю, домой. А сегодня мы хотим, чтобы частица нормандской земли стала частью "Дороги памяти" в России. Я убеждён, что это станет достойным символом единства наших стран в борьбе за мир", - заключил глава российской дипмиссии.

Мэр коммуны Лез-Андели Фредерик Дюше отметил важность российской инициативы, подчеркнув необходимость сохранения памяти героев.

Брижит Бриер, представляющая мемориал "Нормандия-Неман", назвала церемонию "символическим жестом", который свидетельствует о дружбе, объединяющей Россию и Францию.

В Лез-Андели во вторник также почтили память 13 французских военных, погибших в ходе операции в Мали.

Первая церемония забора земли во Франции прошла 23 ноября на месте смертельного ранения советского офицера Николая Игорева в парижском регионе.