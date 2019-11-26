СМИ: Трамп назначил зятя руководить строительством стены на границе

Передать руководство проектом Кушнеру Трампа вынудило "отсутствие прогресса" в строительстве, сообщает издание. Раз в две недели Кушнер проводит собрания в Белом Доме, на которых чиновники представляют отчеты о ходе строительства и распределении расходов. Кушнер, в свою очередь, передает им наставления президента.

Как сообщает издание, Кушнер потребовал, чтобы до весны в месяц возводилось от 30 до 35 миль (от 48 до 56 километров) заграждений, чтобы к концу 2020 года было закончен участок в 450 миль (около 724 километров).

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.

Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за этих разногласий в начале 2019 года федеральное правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда министерств и ведомств.