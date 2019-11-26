Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:49+0300
https://ria.ru/20191126/1561629674.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_0:0:5234:2945_1036x0_80_0_0_1a6ed6f0a8883988ad3eeb1fa682d9af.jpg
РИА Новости

СМИ: Трамп назначил зятя руководить строительством стены на границе

16:49 26.11.2019
1474
© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доверил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру руководить строительством стены на границе с Мексикой, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Передать руководство проектом Кушнеру Трампа вынудило "отсутствие прогресса" в строительстве, сообщает издание. Раз в две недели Кушнер проводит собрания в Белом Доме, на которых чиновники представляют отчеты о ходе строительства и распределении расходов. Кушнер, в свою очередь, передает им наставления президента.
Как сообщает издание, Кушнер потребовал, чтобы до весны в месяц возводилось от 30 до 35 миль (от 48 до 56 километров) заграждений, чтобы к концу 2020 года было закончен участок в 450 миль (около 724 километров).
Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
19 сентября, 16:37
Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за этих разногласий в начале 2019 года федеральное правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда министерств и ведомств.
Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
5101002
Обсудить 1
Джаред КушнерСтроительство стены на границе США и МексикиДональд ТрампМексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Вену
Евросоюз подтвердил проведение заседания комиссии по СВПД в декабре
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии
Акция протеста в Гонконге
Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Колумбия выслала 59 граждан Венесуэлы из-за угрозы нацбезопасности
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Сторонники независимости Каталонии
Парламент Каталонии потребовал право голосовать по "самоопределению"
Доминик Рааб
Глава МИД Британии считает выборы в Гонконге шансом преодолеть кризис
Доха, Катар
СМИ сообщили о неофициальных переговорах США и "Талибана" в Катаре
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН приветствовал закон о Высшем избирательном суде в Боливии
Деловой район Пекина Гомао
В Китае назвали попросившего убежища в Австралии "шпиона" мошенником
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии лидеры профсоюзов вышли из диалога с властями
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Лента новостейМолния