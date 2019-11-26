Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:47+0300
https://ria.ru/20191126/1561629600.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Угроза минирования ТЦ "Речной" в Москве не подтвердилась

16:47 26.11.2019
154
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Угроза взрыва в торговом центре "Речной" на севере Москвы оказалась ложной, проверка завершилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуировали после анонимного сообщения с угрозой "минирования" из торгового центра "Речной" на севере Москвы, расположенного по адресу: улица Фестивальная, дом 2.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
21 ноября, 16:32
В Москве проверяют ТЦ "Европейский" после угрозы минирования
"Угроза взрыва ложная. Проверка завершена ", - сказал собеседник агентства.
000000
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Последствия землетрясения в Албании
Российское посольство соболезнует в связи с землетрясением в Албании
Полиция
В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Ремонт 11 искусственных сооружений завершился в Подмосковье
Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте
Михаил Каабак
Врач Каабак остался доволен встречей со Скворцовой
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Минтуризма Сирии: число паломников за год выросло на четверть
Автобус движется по заснеженной улице
Из-за холодов усилен контроль за температурой в подмосковных автобусах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Морспасслужбе проходит выемка документов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит, почему дети в уральском селе добираются до школы по трассе
Последствия землетрясения в Албании
Россияне рассказали о последствиях землетрясения в Албании
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев: привлечения новых инвесторов – стратегическая задача
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала основные угрозы для прав человека
Владимир Путин и Махмуд Аббас во время встречи
Аббас назвал Россию одним из главных друзей Палестины
Сбор винограда в Крыму
Эксперт оценил последствия глобального потепления для виноделов России
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Россия рассчитывает, что Куба в скором времени подпишет ДВЗЯИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
Лента новостейМолния