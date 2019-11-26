Угроза минирования ТЦ "Речной" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Угроза взрыва в торговом центре "Речной" на севере Москвы оказалась ложной, проверка завершилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуировали после анонимного сообщения с угрозой "минирования" из торгового центра "Речной" на севере Москвы, расположенного по адресу: улица Фестивальная, дом 2.
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"Угроза взрыва ложная. Проверка завершена ", - сказал собеседник агентства.