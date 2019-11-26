Сербия направит в Албанию группу спасателей

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Сербия отправит в Албанию группу спасателей сектора по ЧС МВД для поисков пропавших без вести после разрушительного землетрясения во вторник, сообщило МВД Сербии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Школы страны и аэропорт во вторник объявлены закрытыми. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической. Согласно последним данным, погибли 14 человек, пропавшими без вести в городе Дуррес в Албании остаются 13 человек.

"На основании договоренности президента Сербии Александра Вучича и премьера Албании Эди Рамы сектор по ЧС МВД направляет 13 сотрудников специального отряда по поиску и спасения из завалов для оказания помощи после землетрясения", - сообщило ведомство.

Сербское МВД уточнило, что отправленные спасатели оснащены оборудованием для пробивания бетона и подъемными механизмами.

По данным албанского премьера Эди Рамы, число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Он сообщил, что спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косово примут участие в поисках на земле.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране , а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.