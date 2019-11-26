Подмосковный Центр борьбы со СПИДом признан лучшим в России

Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила награду московскому областному Центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями как лучшему в стране. Об этом сообщил телеканал Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила награду московскому областному Центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями как лучшему в стране. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.

Награждение прошло на пятом Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Подмосковный центр стал лидером в номинации "Прорыв в профилактике".

Главный врач Центра Александр Пронин поблагодарил за высокую оценку работы учреждения.

"Одна из ключевых задач, которую мы преследуем, – это мотивация людей на правильное отношение к ВИЧ-инфекции и к собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни", – подчеркнул Александр Протин.