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РИА Новости

Подмосковный Центр борьбы со СПИДом признан лучшим в России

16:45 26.11.2019 (обновлено: 16:48 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила награду московскому областному Центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями как лучшему в стране. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.
Награждение прошло на пятом Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Подмосковный центр стал лидером в номинации "Прорыв в профилактике".
Главный врач Центра Александр Пронин поблагодарил за высокую оценку работы учреждения.
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"Одна из ключевых задач, которую мы преследуем, – это мотивация людей на правильное отношение к ВИЧ-инфекции и к собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни", – подчеркнул Александр Протин.
Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проводит профилактические мероприятия среди населения региона. Его специалисты организуют выездные акции, в рамках которых можно пройти тест на наличие вируса. За 2019 год проведено 74 выездные акции.
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