Врач Каабак остался доволен встречей со Скворцовой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Врач-трансплантолог Михаил Каабак остался доволен встречей с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, на которой они обсудили, помимо его работы, создание медико-экономической модели послеоперационного наблюдения детей в первичном звене в регионах.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.
"Да, мы довольны. И прежде всего, довольны той огромной поддержкой, которую оказало нам общество. Встреча длилась полчаса. Вероника Игоревна и ее заместители были хорошо подготовлены к этой встрече, поэтому много времени это не заняло",- рассказал Каабак РИА Новости.
По его словам, на встрече был затронут вопрос о создании медико-экономической модели послеоперационного эффективного наблюдения детей в первичном звене здравоохранения в регионах. "Это позволит детям, уезжая из федеральных центров с пересаженными органами, получать качественную помощь по системе ОМС в своих регионах", - пояснил Каабак.
Он уточнил, что в среду планируется встреча с директором Центра здоровья детей для обсуждения организационных вопросов.