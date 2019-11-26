Киселев рассказал о перспективах российского виноделия

Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии, вводящий единое комплексное правовое регулирование в этой сфере.

"У отечественных виноделов появился исторический шанс, когда мы можем поставить себя на винной карте мира", — сказал Киселев на слушаниях в Совфеде при обсуждении подготовки законопроекта ко второму чтению.

Он напомнил, что в начале XX века Россия экспортировала вина больше, чем ввозилось из-за рубежа, однако Гражданская война помешала дальнейшему развитию отрасли.

"В Советском Союзе закон о виноделии обсуждался, но так и не был принят", — напомнил Киселев.

При этом, по его словам, европейским странам потребовалось несколько лет для принятия своих законодательных актов.

Глава отраслевого объединения подчеркнул, что законопроект о виноделии "словно ледокол идет, проламываясь через законодательное поле России".

"Но тем не менее, если у нас стоит такая цель, законодательное поле должно прогнуться под этот закон, а не оборот", — отметил он.

По его словам, рассматриваемый Госдумой законопроект не вписывается в техрегламенты ЕАЭС. Но, учитывая, что они вступают в силу через год, есть время скорректировать эти позиции.

"И тогда Россия станет мотором здоровых перемен в виноделии для таких братских стран, как Белоруссия, например, других участников сообщества. Здесь не надо этого бояться, а надо преследовать поставленную задачу", — полагает Киселев.

По словам председателя Союза виноградарей и виноделов, нужно четко закрепить в законе, что российское вино — вино, сделанное из российского винограда. Сейчас же в Россию привозится большое количество полуфабриката, который по новому закону вином называться не должен.

Киселев отметил, что в заключении правового управления АП указывается, что в составе СРО должно быть не менее 30 членов, однако в винодельческих районах может быть всего два или три участника саморегулируемой организации, и "они должны иметь право декларировать свои правила", чтобы дело не было пущено на самотек и не нарушались права производителей и потребителей.

Также он призвал коллег не бояться введения новых терминов в закон о виноделии, которые более четко описывают технологии производства вина.

"Высказывались сомнения в возможности контроля за иностранным производителем. Я считаю, что это необходимо, и практика такая есть", — сказал Киселев. Он отметил, что и сами виноделы против этого не возражают, "они были бы рады показать свое производство, свои виноградники, поделиться опытом".

Законопроект о виноделии

Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Среди основных целей госполитики в этой сфере — повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые произведены из российского винограда.

Документ вводит ряд терминов, связанных с виноделием. Так, вином предлагается считать пищевую алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенную к розничной продаже на территории России.

Другое новое понятие — "вино России": это вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100 процентов, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.

Сейчас вином, согласно российскому закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, считается алкогольная продукция крепостью 8,5-16,5 процента, произведенная без добавления этилового спирта в результате брожения ягод свежего винограда или виноградного сусла. Вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения могут иметь содержание спирта не менее 4,5 процента, крепость столового вина не должна превышать 15 процентов.

Еще одна новелла документа — ограничение использования импортного сырья. Законопроект устанавливает, что при производстве вина (включая крепленое и игристое) запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Ограничения на импорт в страну виноматериалов обсуждаются уже несколько лет — в разное время предлагалось как запрещать их ввоз, так и вводить в их отношении пошлины, однако до сих пор такие решения не принимались.