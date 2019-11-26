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РИА Новости

Синоптики рассказали о снегопаде в Москве

16:38 26.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не более 0,1 миллиметра снега может выпасть во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Если сегодня и будет продолжение снегопада, то выпадет не более 0,1 миллиметра. Этот снег, действительно, такой легкий, пушистый, который не дает значимого количества осадков. Температура сегодня ни повышаться, ни понижаться не будет и останется в пределах от минус двух до минус четырех градусов", — отмечает Позднякова.
По словам синоптика, днем во вторник Москва находится под воздействием повышенного атмосферного давления. "Это пока первые репетиции зимы. Потому что сейчас нас пересекает, как мы его называем, верхний теплый фронт, который отмечается даже не во всех районах Москвы легким снежком. Практически такая же погода — с небольшими осадками преимущественно в виде снега — ожидается у нас и в среду, и в четверг", — добавила главный специалист метеобюро.
Позднякова уточнила, что в ближайшие три дня температура воздуха в ночные и дневные часы ещё будет отрицательной: в Москве от минус трех до минус пяти градусов в ночные часы и от минус одного до минус трех градусов в дневные часы.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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