Синоптики рассказали о снегопаде в Москве

"Если сегодня и будет продолжение снегопада, то выпадет не более 0,1 миллиметра. Этот снег, действительно, такой легкий, пушистый, который не дает значимого количества осадков. Температура сегодня ни повышаться, ни понижаться не будет и останется в пределах от минус двух до минус четырех градусов", — отмечает Позднякова.

По словам синоптика, днем во вторник Москва находится под воздействием повышенного атмосферного давления. "Это пока первые репетиции зимы. Потому что сейчас нас пересекает, как мы его называем, верхний теплый фронт, который отмечается даже не во всех районах Москвы легким снежком. Практически такая же погода — с небольшими осадками преимущественно в виде снега — ожидается у нас и в среду, и в четверг", — добавила главный специалист метеобюро.