Мосгордума предложила регламентировать работу детских игровых комнат

"Под указанным понятием предлагается понимать комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз­витию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образо­вательную деятельность", - говорится в документе.