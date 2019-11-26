Мосгордума предложила регламентировать работу детских игровых комнат

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгордума внесла в Государственную Думу законопроект, которым предлагается регламентировать работу детских игровых комнат в торговых центрах и других общественных местах, введя в законодательство понятие "временный присмотр за детьми", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечают разработчики, в настоящее время во многих торговых центрах, ресторанах и прочих общественных местах функционируют детские игровые комнаты, где осуществляется временный присмотр за детьми, однако такая деятельность не имеет специального законодательного регулирования.
"Наличие указанного пробела правового регулирования не позволяет собрать и проанализировать информацию, достоверно свидетельствующую о надлежащей защите прав и законных интересов детей во время их пребывания в игровых комнатах, в частности о том, что лица, осуществляющие присмотр за детьми в игровых комнатах, не представляют для них опасности", - говорится в пояснительной записке.
"Учитывая необходимость обеспечения защиты прав и законных интересов детей во время их нахождения в игровых комнатах, проектом федерального закона... предлагается установить требования к деятельности по временному присмотру за детьми", - говорится в документе.
Законопроектом предлагается нормативно закрепить в федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" понятие "временный присмотр за детьми".
"Под указанным понятием предлагается понимать комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в документе.