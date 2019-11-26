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РИА Новости

Мосгордума предложила регламентировать работу детских игровых комнат

16:35 26.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗал детских аттракционов в одном из торговых центров в Москве
Зал детских аттракционов в одном из торговых центров в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зал детских аттракционов в одном из торговых центров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгордума внесла в Государственную Думу законопроект, которым предлагается регламентировать работу детских игровых комнат в торговых центрах и других общественных местах, введя в законодательство понятие "временный присмотр за детьми", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечают разработчики, в настоящее время во многих торговых центрах, ресторанах и прочих общественных местах функционируют детские игровые комнаты, где осуществляется временный присмотр за деть­ми, однако такая деятельность не имеет специального за­конодательного регулирования.
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"Наличие указанного пробела правового регулирования не позволяет собрать и проанализировать информацию, достоверно свидетельствующую о надлежащей защите прав и законных интересов детей во время их пребыва­ния в игровых комнатах, в частности о том, что лица, осуществляющие при­смотр за детьми в игровых комнатах, не представляют для них опасности", - говорится в пояснительной записке.
"Учитывая необходимость обеспечения защиты прав и законных инте­ресов детей во время их нахождения в игровых комнатах, проектом феде­рального закона... предлагается установить требования к деятельности по вре­менному присмотру за детьми", - говорится в документе.
Законопроектом предлагается нормативно закрепить в федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" понятие "временный присмотр за детьми".
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"Под указанным понятием предлагается понимать комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз­витию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образо­вательную деятельность", - говорится в документе.
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