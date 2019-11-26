Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:49+0300
https://ria.ru/20191126/1561628922.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи

16:32 26.11.2019 (обновлено: 16:49 26.11.2019)
14795
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" возбуждено после гибели девушки-следователя в Сочи, сообщает во вторник кубанский главк СК РФ.
В субботу 23-летнюю следователя полиции нашли мертвой в служебном кабинете с огнестрельным ранением. По данным СМИ, девушку звали Марией Клочковой, она недавно окончила Университет МВД.
Сотрудники Росгвардии
21 сентября, 14:39
СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново
Сестра Марии написала в социальных сетях, что девушку незадолго до трагедии якобы изнасиловал коллега. Полиция пообещала разобраться в обстоятельствах ЧП в рамках служебной проверки.
"По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок", - сообщает Следственный комитет.
На ситуацию обратили внимание и в центральном аппарате МВД РФ: как сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк, на место выехали сотрудники главного управления собственной безопасности.
Полиция
Вчера, 10:51
В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе
3524065
Обсудить 4
Следственный комитет РФСочиПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Полиция
В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе
Ирина Голосная в суде
Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной
Задержание преступника
В Казахстане задержали россиянина, находившегося в розыске десять лет
Прохожие спасли 9-летнюю девочку от похитителя
В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Преступление
В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Наручники на решетке
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния