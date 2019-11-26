СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи

СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" возбуждено после гибели девушки-следователя в Уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" возбуждено после гибели девушки-следователя в Сочи , сообщает во вторник кубанский главк СК РФ

В субботу 23-летнюю следователя полиции нашли мертвой в служебном кабинете с огнестрельным ранением. По данным СМИ, девушку звали Марией Клочковой, она недавно окончила Университет МВД.

Сестра Марии написала в социальных сетях, что девушку незадолго до трагедии якобы изнасиловал коллега. Полиция пообещала разобраться в обстоятельствах ЧП в рамках служебной проверки.

"По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок", - сообщает Следственный комитет.