СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи

В субботу 23-летнюю следователя полиции нашли мертвой в служебном кабинете с огнестрельным ранением. По данным СМИ, девушку звали Марией Клочковой, она недавно окончила Университет МВД.
21 сентября, 14:39СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново
Сестра Марии написала в социальных сетях, что девушку незадолго до трагедии якобы изнасиловал коллега. Полиция пообещала разобраться в обстоятельствах ЧП в рамках служебной проверки.
"По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок", - сообщает Следственный комитет.
На ситуацию обратили внимание и в центральном аппарате МВД РФ: как сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк, на место выехали сотрудники главного управления собственной безопасности.