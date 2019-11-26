В Морспасслужбе проходит выемка документов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Проходят следственные действия, происходит выемка документов. Следственные действия проводит следователь северо-западного управления на транспорте. Следствие проходит по эпизодам 2014 года, связанным с исполнением договоров", - сообщил собеседник агентства.
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