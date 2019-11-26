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РИА Новости

В Морспасслужбе проходит выемка документов

16:32 26.11.2019 (обновлено: 16:40 26.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Проходят следственные действия, происходит выемка документов. Следственные действия проводит следователь северо-западного управления на транспорте. Следствие проходит по эпизодам 2014 года, связанным с исполнением договоров", - сообщил собеседник агентства.
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Морская спасательная службаРосморречфлотМоскваПроисшествия
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