Минтуризма Сирии: число паломников за год выросло на четверть

Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске

ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Число туристов-паломников, посетивших Сирию, выросло на 24 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства туризма САР.

"Число туристов, прибывших в Сирию с целью религиозного паломничества с января по ноябрь, выросло на 24 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года и составило 212 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По данным министерства, большинство паломников прибыли из Ирака, Пакистана, Индии, Бахрейна и Кувейта.