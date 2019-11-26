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РИА Новости

Минтуризма Сирии: число паломников за год выросло на четверть

16:41 26.11.2019 (обновлено: 18:22 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМогила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Число туристов-паломников, посетивших Сирию, выросло на 24 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства туризма САР.
"Число туристов, прибывших в Сирию с целью религиозного паломничества с января по ноябрь, выросло на 24 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года и составило 212 тысяч человек", — говорится в сообщении.
По данным министерства, большинство паломников прибыли из Ирака, Пакистана, Индии, Бахрейна и Кувейта.
В Сирии находятся религиозные объекты разных конфессий. В одной только провинции Дамаск расположены христианские монастыри в Саейднае и Маалюле, шиитские мавзолеи, суннитские мечети.
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