Эксперт оценил заступление на боевое дежурство комплексов "Авангард"

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года.

"Авангард" - гиперзвуковой ядерный боевой блок, который летит по непредсказуемой для противника траектории и таким образом перехватить его даже теоретически, не то что бы практически, - не представляется возможным. Это обнуляет планы США по нейтрализации российского ядерного потенциала", - сказал Коротченко.

Он отметил, что заступление на боевое дежурство ракетных комплексов "Авангард" является подтверждением ранее анонсированных важнейших стратегических программ по созданию нового оружия, о которых говорил президент России Владимир Путин. По словам эксперта, это подтверждение того, что их реализация идет в соответствии с заданными планами и в срок.