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Новое оружие России
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РИА Новости

Эксперт оценил заступление на боевое дежурство комплексов "Авангард"

16:28 26.11.2019
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© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард
© Минобороны РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заступление на боевое дежурство ракетных комплексов "Авангард" обнуляет планы США нейтрализовать ядерный потенциал России, сказал РИА Новости во вторник директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года.
"Авангард" - гиперзвуковой ядерный боевой блок, который летит по непредсказуемой для противника траектории и таким образом перехватить его даже теоретически, не то что бы практически, - не представляется возможным. Это обнуляет планы США по нейтрализации российского ядерного потенциала", - сказал Коротченко.
Он отметил, что заступление на боевое дежурство ракетных комплексов "Авангард" является подтверждением ранее анонсированных важнейших стратегических программ по созданию нового оружия, о которых говорил президент России Владимир Путин. По словам эксперта, это подтверждение того, что их реализация идет в соответствии с заданными планами и в срок.
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"Заступление на боевое дежурство "Авангарда" - вклад России в то, чтобы ядерная война не стала реальностью. Для России "Авангард" - это исключительно оружие сдерживания, мы никому не угрожаем, не собираемся нападать", - добавил Коротченко.
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Новое оружие РоссииАвангардИгорь КоротченкоРоссияСШАВ мире
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