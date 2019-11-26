Архангельский суд вынес приговор экс-замначальника регионального УМВД

МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Суд в Архангельской области приговорил бывшего заместителя начальника УЭБиПК регионального УМВД России Николая Гринькова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, также осуждены два посредника, сообщается на сайте СК РФ.

Гриньков обвинялся по статье "получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством взятки". Обвинение было также предъявлено двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов – представителям коммерческой организации Павлу Ролдугину и Александру Воронухину, которые признаны виновными в посредничестве во взяточничестве.

Следователи установили, что с января 2018 года УЭБиПК УМВД России по Архангельской области проводило оперативную проверку деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены.

"Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области при посредничестве бывших коллег обратился к руководству коммерческой организации с требованием передать ему взятку в виде денег в сумме 3 миллионов рублей, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок", - говорится в сообщении. Руководители организации были вынуждены согласиться на дачу взятки должностному лицу, после чего при посредничестве двух других обвиняемых требуемая сумма была передана, отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области. Экс-замначальника УЭБиПК и один из посредников свою вину не признали.

"Приговором суда Гринькову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года, и лишением специального звания "полковник полиции", - отметили в ведомстве.