Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:26+0300
https://ria.ru/20191126/1561628616.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Архангельский суд вынес приговор экс-замначальника регионального УМВД

16:26 26.11.2019
582
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил бывшего заместителя начальника УЭБиПК регионального УМВД России Николая Гринькова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, также осуждены два посредника, сообщается на сайте СК РФ.
Гриньков обвинялся по статье "получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством взятки". Обвинение было также предъявлено двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов – представителям коммерческой организации Павлу Ролдугину и Александру Воронухину, которые признаны виновными в посредничестве во взяточничестве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:21
Под Саратовом экс-полицейский отделался штрафом за получение взятки
Следователи установили, что с января 2018 года УЭБиПК УМВД России по Архангельской области проводило оперативную проверку деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены.
"Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области при посредничестве бывших коллег обратился к руководству коммерческой организации с требованием передать ему взятку в виде денег в сумме 3 миллионов рублей, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок", - говорится в сообщении. Руководители организации были вынуждены согласиться на дачу взятки должностному лицу, после чего при посредничестве двух других обвиняемых требуемая сумма была передана, отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области. Экс-замначальника УЭБиПК и один из посредников свою вину не признали.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Приговором суда Гринькову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года, и лишением специального звания "полковник полиции", - отметили в ведомстве.
Ролдугин получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы, Воронухин - 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Местом отбытия наказания всем осужденным определена исправительная колония строгого режима. Арестованное имущество Гринькова на общую сумму почти 800 тысяч рублей конфисковано.
700000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМВД РФАрхангельская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей
Статуя Фемиды
Суд в Татарстане уменьшил наказание фигуранту дела о пожаре в ТЦ
Последствия землетрясения в Албании
Крупные землетрясения в мире в 2019 году
Хельсинки
Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
В Калуге осудили водителя бетономешалки за ДТП с пятью погибшими
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
СМИ: Трамп назначил зятя руководить строительством стены на границе
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Биография Людмилы Вербицкой
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Крупные ограбления музеев в мире
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН изучит возможность проведения встречи "5 + ООН" по Кипру
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил бюджет ПФР, ФСС и ФОМС на 2020-2022 годы
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
В ДТП в Оренбургской области погибли четыре гражданина Узбекистана
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
Лента новостейМолния