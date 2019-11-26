Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

"Самая неблагоприятная погода придется на выходные дни. Погода будет облачная, с осадками, это будет и мокрый снег, чередующийся дождем. В течение суток в субботу в Москве температура будет держаться на уровне около нуля градусов, в воскресенье в ночные часы температура будет отрицательной, днем ее понижение продолжится. Ветер сменится уже на северо-западный и будет довольно сильным: средняя скорость составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Также ожидается снег, от небольшого до умеренного", — отмечает Позднякова.