Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выходные дни в столице будут сопровождаться мокрым снегом, дождем, сильной гололедицей и ветром с порывами до 18 метров в секунду, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Самая неблагоприятная погода придется на выходные дни. Погода будет облачная, с осадками, это будет и мокрый снег, чередующийся дождем. В течение суток в субботу в Москве температура будет держаться на уровне около нуля градусов, в воскресенье в ночные часы температура будет отрицательной, днем ее понижение продолжится. Ветер сменится уже на северо-западный и будет довольно сильным: средняя скорость составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Также ожидается снег, от небольшого до умеренного", — отмечает Позднякова.
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По словам главного специалиста метеобюро, атлантический циклон со средиземноморским воздухом уже в пятницу спровоцирует повышение температуры воздуха, что послужит причиной возникновения мокрого снега и гололедицы в выходные.
"Самым неблагоприятным элементом погоды будет сильная гололедица, которую мы ожидаем вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Она затронет все районы. Эти осадки будут фронтального характера и коснутся всей территории Москвы, в том числе и новой территории Москвы, поэтому сильная гололедица, скорее всего, распространится на всю территорию столичного региона", — добавила Позднякова.