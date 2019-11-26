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РИА Новости

Пресс-конференция старшего должностного лица России в АТЭС В. Сорокина

16:22 26.11.2019
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17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Посла по особым поручениям МИД России, старшего должностного лица России в АТЭС Валерия СОРОКИНА.
7 декабря в Сингапуре старшие должностные лица АТЭС проведут свою заключительную встречу под председательством Чили. Планируется выпустить ряд документов, которые были согласованы и подготовлены к одобрению на отмененной Неделе саммита АТЭС в Сантьяго. Также ожидается выход заявления президента Чили с оценкой итогов работы форума в текущем году. 11 декабря старшие должностные лица АТЭС соберутся на острове Лангкави для обсуждения приоритетов на 2020 год, работа в котором пойдет под председательством Малайзии. На мероприятии будут освещены итоги двух встреч.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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