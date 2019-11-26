Пресс-конференция старшего должностного лица России в АТЭС В. Сорокина

7 декабря в Сингапуре старшие должностные лица АТЭС проведут свою заключительную встречу под председательством Чили. Планируется выпустить ряд документов, которые были согласованы и подготовлены к одобрению на отмененной Неделе саммита АТЭС в Сантьяго. Также ожидается выход заявления президента Чили с оценкой итогов работы форума в текущем году. 11 декабря старшие должностные лица АТЭС соберутся на острове Лангкави для обсуждения приоритетов на 2020 год, работа в котором пойдет под председательством Малайзии. На мероприятии будут освещены итоги двух встреч.
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