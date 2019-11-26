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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером

16:22 26.11.2019 (обновлено: 16:23 26.11.2019)
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© Fotolia / luminastockПоднятые вверх руки
Поднятые вверх руки
© Fotolia / luminastock
Поднятые вверх руки. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (58%) считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 58% опрошенных считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека, 32% полагают, что к лидерству больше предрасположены мужчины, в первую очередь потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%), а 8% граждан ответили, что больше всего предрасположены к этому женщины, так как они могут найти подход и в них природой заложено вести мужчину за собой (по 1%).
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Отмечается, что в первую очередь лидер для россиян - это человек, который умеет вдохновлять других и может повести за собой (62%), при этом чаще всего так отвечали женщины (70% против 52% мужчин). Кроме этого, 52% респондентов считают, что лидер должен уметь организовать команду (53%), пользоваться уважением среди коллег (35%), достигнуть высокого уровня профессионализма (32%).
По мнению 71% опрошенных распределять обязанности в выполнении хозяйственных дел по дому в современной семье надо одинаково, при этом такой ответ давали чаще женщины (77%), чем мужчины (64%), больше обязанностей возлагать на женщин считают правильным 19%, а на мужчин - 6%. В воспитании детей, как считают 82% респондентов, также должны участвовать и мужчины, и женщины, 13% полагают, что этим должны больше заниматься женщины, а 4% - что мужчины. В финансовом обеспечении больше обязанностей надо возлагать на мужчин, считают 59% граждан, а равномерно распределять обязанности в этой сфере - 36%. О том, что этим должны заниматься женщины, сказали лишь 2%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-12 сентября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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