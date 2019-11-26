Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T17:41+0300
https://ria.ru/20191126/1561628348.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156163/10/1561631096_0:283:2462:1668_1036x0_80_0_0_26301960f928e0cb746a718a796afd9f.jpg
РИА Новости

Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей

16:22 26.11.2019 (обновлено: 17:41 26.11.2019)
689
© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 ноября, даст большое интервью РИА Новости, а также ответит на вопросы читателей сайта агентства. Видеотрансляция интервью будет вестись на сайте ria.ru, ее начало запланировано на 13:00 по московскому времени. Задавать вопросы столичному мэру будут генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель группы "Новости Москвы" РИА Новости Дарья Еременко. Читатели сайта ria.ru смогут обратиться к Собянину, отправив вопрос по e-mail на адрес mskvopros@rian.ru.
61204462
Обсудить 6
Россия сегодняДмитрий КиселевСергей СобянинОбщество
Рекомендуем
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Как новая трасса Москва — Санкт-Петербург изменит российскую экономику
Владимир Жириновский
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Судоходство в Керченском проливе
Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Винодельческий цех
Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния