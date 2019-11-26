Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 ноября, даст большое интервью РИА Новости, а также ответит на вопросы читателей сайта агентства. Видеотрансляция интервью будет вестись на сайте ria.ru, ее начало запланировано на 13:00 по московскому времени. Задавать вопросы столичному мэру будут генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель группы "Новости Москвы" РИА Новости Дарья Еременко. Читатели сайта ria.ru смогут обратиться к Собянину, отправив вопрос по e-mail на адрес mskvopros@rian.ru.
Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей
16:22 26.11.2019 (обновлено: 17:41 26.11.2019)
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