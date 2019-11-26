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РИА Новости

Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана

16:18 26.11.2019 (обновлено: 16:58 26.11.2019)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПремьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер-министр Ливана Саад Харири
© REUTERS / Mohamed Azakir
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири заявил о снятии своей кандидатуры на пост главы нового кабинета министров и призвал президента страны Мишеля Ауна назначить парламентские консультации для определения подходящей кандидатуры для формирования нового правительства Ливана.
"Заявляю ливанцам и ливанкам, что я придерживаюсь лозунга "не я, а кто-то другой" в формировании правительства, которое оправдает надежды парней и девушек и в котором будет отведена особая роль ливанской женщине … После моего окончательного и бесповоротного решения президент страны, опираясь на конституцию, ради будущего страны и безопасности ее населения призовет незамедлительно к необходимым парламентским консультациям для назначения нового премьера для формирования нового правительства. Тому, кого выберут, я желаю полного успеха в его задаче", - говорится в опубликованном телеканалом LBC заявлении Харири.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
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Биография Саада Харири
Политик отметил, что он объявил о своей отставке ради удовлетворения требований народа, открывая возможность для новых решений, "однако есть те, кто сопоставил это решение с непонятными причинами".
"Когда люди настаивают на привлечении к ответственности тех, кто у власти сегодня, и меня в том числе, и к смене структуры правительства и меня в ее главе ..., они не видят никого, кроме тех, кто были у власти тридцать лет назад. И когда я заявляю, что я не вижу выхода из тяжелого экономического кризиса, кроме как формирование правительства специалистов, и предлагаю кандидатуры, которые считаю подходящими для его формирования, после чего предложу кандидатуру, которая сформирует технополитческое правительство, я сталкиваюсь с обвинениями в том, что я действую по принципу "я или никто", - пояснил Харири.
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Премьер-министр Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне массовых антиправительственных митингов по всей стране. Мирные демонстрации начались 17 октября и продолжаются более сорока дней, несмотря на отставку правительства. "Народные движения" продолжают оказывать давление на руководство страны, требуя быстрого формирования нового кабинета министров и проведения масштабных политических и экономических реформ.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, также повысился процент комиссии при выдачи иностранной валюты наличными. На свободном рынке, вопреки законам, ряд частных предприятий, включая заправки, аптеки и обычные магазины отказываются принимать банковские карты при расчете клиентов, требуя оплату наличными.
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