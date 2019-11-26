В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Пропавшими без вести в городе Дуррес в Пропавшими без вести в городе Дуррес в Албании остаются 11 человек, передает портал издания Albanian Daily News.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, погибли 13 человек. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической. Согласно последним данным, погибли 14 человек.

"Как минимум 11 человек остаются пропавшими без вести и их разыскивают спасатели в Дурресе. Семь из них в районе номер 17 рядом с Красным Крестом, и еще четверо - в районе номер 6, где многоэтажка ушла под землю", - передает портал издания.

По данным премьера Эди Рамы, число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Он сообщил, что спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республики Косово примут участие в поисках на земле.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.