Режиссер перенесла съемки фильма из-за состояния здоровья Катрин Денев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Режиссер Эммануэль Берко рассказала, что приостановила съемки фильма De Son Vivant ("При жизни") из-за состояния здоровья Катрин Денев, . Режиссер Эммануэль Берко рассказала, что приостановила съемки фильма De Son Vivant ("При жизни") из-за состояния здоровья Катрин Денев, сообщает Le Parisien.

Работа над проектом продолжалась и после госпитализации актрисы 5 ноября с ишемическим инсультом и должна была завершиться в середине декабря.

Все сцены без Денев были отсняты, и теперь коллектив ждет полного восстановления 76-летней звезды. Предполагается, что работа возобновится в начале 2020 года.