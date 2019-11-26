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РИА Новости

Режиссер перенесла съемки фильма из-за состояния здоровья Катрин Денев

20:42 26.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Режиссер Эммануэль Берко рассказала, что приостановила съемки фильма De Son Vivant ("При жизни") из-за состояния здоровья Катрин Денев, сообщает Le Parisien.
Работа над проектом продолжалась и после госпитализации актрисы 5 ноября с ишемическим инсультом и должна была завершиться в середине декабря.
Все сцены без Денев были отсняты, и теперь коллектив ждет полного восстановления 76-летней звезды. Предполагается, что работа возобновится в начале 2020 года.
Речь в картине идет о сыне и матери, которая тяжело переживает его болезнь.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
18 июля, 14:49Культура
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев
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КультураКино и сериалыНовости культурыКатрин Денев
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